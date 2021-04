醫生呼籲已接種J&J疫苗人士留意3周內有否嚴重不適（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

由於出現罕見血栓個案,全美從周二起暫停接種Johnson & Johnson疫苗,醫生表示,從接種比例來看,J&J疫苗的安全風險仍然很低,如果已經接種J&J疫苗的人士,可以觀察三週內是否出現嚴重不適症狀。

舊金山疫情指揮中心表示,接種J&J疫苗出現血栓情況的個案在全美有6宗,患者全部是18歲至48歲的女性,其中一人死亡,3人仍然留醫觀察,全美則有超過600萬人接種了J&J疫苗。

當局表示,從數據和目前接種情況來看,不相信J&J疫苗會造成嚴重問題。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩(Victor Lim)說:「目前為止,我們已經接種了超過33,000劑J&J疫苗,暫時來講,舊金山還沒有任何居民有血栓跡象的報告,這個情況是一個非常罕有的情況,現在大概每100萬或以上的人才有一例這種案件。」

不過為確保民眾健康安全,市及州府衛生局,以及聯邦疾病防控中心(CDC)都在密切關注J&J疫苗的調查進展情況,聯邦的臨床免疫諮詢委員會也正在收集更多相關資料,再決定是否會繼續使用J&J疫苗。

醫生表示,從研究來看,如果出現血栓或血塊,通常是在打完疫苗後的三週內,但若出現其他嚴重不適症狀,仍應立即看醫生。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生(Sunny Pak)說:「感覺劇烈頭痛,不是普通頭痛,是劇烈頭痛,譬如腹部痛或腳痛,非常不尋常劇烈的症狀,就第一時間應該與主診醫生,甚至去急診室。」

另一方面,市府每星期三在華埠花園角設置的新冠病毒移動檢測站,周三為117人檢測,其中108人參與問卷調查,當中有92人,也就是八成五的人都表示,已經接種至少一劑新冠疫苗,而這個移動檢測站,未來兩個星期三仍會繼續開放。

舊金山市府經濟及勞動力發展辦公室陳嘉霖(Francis Chan)說:「如果市民來到之後,也都可以提出登記,我們會記錄你的資料,然後轉介給他們可以有機會接種疫苗的中心。」

此外,本周六中午12點,在市政府廣場有一個名為「舊金山站在同一陣線」的一場活動,包括團結一致對抗歧視和仇恨亞裔的事件,市內各族裔代表都會出席,同時也會提供關於疫苗和病毒檢測的相關資訊。

舊金山疫情指揮中心專員吳毅(Kelvin Wu)說:「希望同心協力,不分你我,令舊金山這個多元文化的社區可以更加堅強。」

