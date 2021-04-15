醫生呼籲已接種J&J疫苗人士留意3周內有否嚴重不適（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

由於出現罕見血栓個案，全美從周二起暫停接種Johnson & Johnson疫苗，醫生表示，從接種比例來看，J&J疫苗的安全風險仍然很低，如果已經接種J&J疫苗的人士，可以觀察三週內是否出現嚴重不適症狀。

舊金山疫情指揮中心表示，接種J&J疫苗出現血栓情況的個案在全美有6宗，患者全部是18歲至48歲的女性，其中一人死亡，3人仍然留醫觀察，全美則有超過600萬人接種了J&J疫苗。

當局表示，從數據和目前接種情況來看，不相信J&J疫苗會造成嚴重問題。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩（Victor Lim）說：「目前為止，我們已經接種了超過33,000劑J&J疫苗，暫時來講，舊金山還沒有任何居民有血栓跡象的報告，這個情況是一個非常罕有的情況，現在大概每100萬或以上的人才有一例這種案件。」

不過為確保民眾健康安全，市及州府衛生局，以及聯邦疾病防控中心（CDC）都在密切關注J&J疫苗的調查進展情況，聯邦的臨床免疫諮詢委員會也正在收集更多相關資料，再決定是否會繼續使用J&J疫苗。

醫生表示，從研究來看，如果出現血栓或血塊，通常是在打完疫苗後的三週內，但若出現其他嚴重不適症狀，仍應立即看醫生。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生（Sunny Pak）說：「感覺劇烈頭痛，不是普通頭痛，是劇烈頭痛，譬如腹部痛或腳痛，非常不尋常劇烈的症狀，就第一時間應該與主診醫生，甚至去急診室。」

另一方面，市府每星期三在華埠花園角設置的新冠病毒移動檢測站，周三為117人檢測，其中108人參與問卷調查，當中有92人，也就是八成五的人都表示，已經接種至少一劑新冠疫苗，而這個移動檢測站，未來兩個星期三仍會繼續開放。

舊金山市府經濟及勞動力發展辦公室陳嘉霖（Francis Chan）說：「如果市民來到之後，也都可以提出登記，我們會記錄你的資料，然後轉介給他們可以有機會接種疫苗的中心。」

此外，本周六中午12點，在市政府廣場有一個名為「舊金山站在同一陣線」的一場活動，包括團結一致對抗歧視和仇恨亞裔的事件，市內各族裔代表都會出席，同時也會提供關於疫苗和病毒檢測的相關資訊。

舊金山疫情指揮中心專員吳毅（Kelvin Wu）說：「希望同心協力，不分你我，令舊金山這個多元文化的社區可以更加堅強。」

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