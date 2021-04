【KTSF】

東灣El Cerrito發生一宗懷疑仇恨亞裔的案件,一名男子用帶有種族歧視言語辱罵一名亞裔女子,並向她吐口水。

事發在周二早上約9時半,女事主在回家泊車之後,見到一名男子跟她入車房,跟住用帶有種族歧視言語辱罵她,並向她吐口水。

警方拘捕56歲涉案男子Ricky Amos,指他涉嫌仇恨犯罪、普通襲擊和毀壞等罪名,以及違反了性罪犯登記規定。

