奧克蘭華埠商會向商戶派發喇叭用於發出求救訊號（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠商會向商戶派發能發出求救訊號的喇叭(signal horns),商戶發現很有用。

屋崙華埠商會主席陳錫澎(Carl Chan)說:「原來在這幾個星期內,有幾次發生了問題,本來商戶受到騷擾,甚至有人想打劫,但由於他用了警號,聲音很響,所以我後面那群義工即時出現,又報了警,所以有四、五次幾乎被搶劫,都完全解決了。」

屋崙華埠商會總共向商戶派發了大約100個訊號喇叭,經費來自一名Fremont華裔居民的捐款,以及奧克蘭華埠義工巡邏隊。

商會計劃周三再派發訊號喇叭給華埠外圍的商戶,除了給商戶之外,也分發給需要在街上工作的店舖員工。

另外,陳錫澎透露,上星期成立協助打擊針對亞裔罪案的懸紅基金,有助警方拘捕上星期五涉嫌在東灣Richmond市一家華裔經營的二手車行搶劫汽車的疑犯。

