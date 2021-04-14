mRNA基因技術新冠疫苗保護效力或可維持9個月

【KTSF 嚴劍蓉報導】

聯邦食品及藥物管理局（FDA）一名官員表示，使用mRNA基因技術的新型肺型疫苗，其保護效力或許可以維持9個月。

目前的研究顯示，使用mRNA基因技術的新型肺型疫苗，其保護效力可能維持最少6個月，不過FDA生物製劑分析及研究中心主任Peter Marks周二表示，使用mRNA基因技術的新型肺型疫苗，其保護效力或許可以維持最少9個月，但仍然需要更多研究才可下定論。

研究人員也要觀察，相比一般人、年長人士和抵抗力較差的人接種疫苗後，所產生的免疫力會否降低得更快。

Marks補充說，施打這種疫苗後，可能還需要打加強針。

目前美國兩款疫苗Moderna及Pfizer疫苗均使用mRNA基因技術，Moderna周二公布，其疫苗在最少6個月內提供90%保護，Pfizer近期也曾提供類似的數據。

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