國際領袖基金會舉辦「反亞裔暴力」線上論壇（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

針對近來亞裔遭到仇視和攻擊的情況,國際領袖基金會周五舉辦線上論壇,邀請聯邦執法機構代表探討「反亞裔暴力」。

國際領袖基金會、全美亞裔商會,還有多個社區關注組織,周五和聯邦司法部多個執法機構,共同探討近期針對亞裔的仇視和暴力事件,不過論壇內容不對媒體開放,主辦單位談到如何向聯邦政府反映亞裔社區的需求。

全美亞裔商會總會長董繼玲(Chiling Tong)說:「我們告訴白宮,我們跟白宮一直在溝通,就是說目前我們的情況是甚麼,跟執法部門也是一直在溝通,包括司法部,包括美國聯邦調查局,還有聯邦檢控官辦公室,就是我們要了解他們是怎麼樣的能夠來,跟我們一起合作,跟社區合作,包括歧視、職場歧視、霸凌、社區安全跟仇恨犯罪。」

目前亞裔面臨的仇恨犯罪威脅有很多不同的形態,應對的情況也不一樣,包括聯邦司法部、聯邦調查局(FBI)和聯邦檢控官都表示,嚴肅看待仇恨問題,聯邦司法部設有專頁,關注仇恨事件並接受線上舉報,網址:http://justice.gov/hatecrimes

由於FBI的職責包括收集情報,向聯邦通報除了可以展開聯邦調查,更有助於評估有關威脅的嚴重性,進而影響到執法政策。

董繼玲說:「當然在緊急的情況之下,我們馬上要打911,然後等到我們覺得說,這個情況目前我們可以處理了,但是我們也需要跟執法部門報告,尤其是FBI。」

根據全美亞裔商會,針對亞裔商家在疫情期間所做的調研發現,受訪商家受到仇恨犯罪所害的比例很高。

董繼玲說:「目前所報告的犯罪仇恨,反亞裔仇恨,36%是發生在商業地區,所以這個比例是相當相當的高,另外,每3位亞裔女性的商家,就有一位遭到反亞裔仇恨的經驗,那這個比例是非常非常的高。」

有很多華裔民眾擔心,如果通報仇恨案件,屆時必須出庭,會暴露身分,有關注組織在論壇中表示,不管是刑事案件或民事案件,需要受害人出庭的機會不大,以刑事案件來說,FBI接獲通報會展開調查,如果案件最終獲得聯邦檢控,未必會真正進入庭審,因為在出庭之前,控辯雙方可能已經達成認罪協議。

至於民事案件方面,則有九成的情況在庭外和解,例如被告賠償或做出改變,民眾不必擔心作證問題而不敢通報。

