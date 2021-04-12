國際領袖基金會舉辦「反亞裔暴力」線上論壇（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

針對近來亞裔遭到仇視和攻擊的情況，國際領袖基金會周五舉辦線上論壇，邀請聯邦執法機構代表探討「反亞裔暴力」。

國際領袖基金會、全美亞裔商會，還有多個社區關注組織，周五和聯邦司法部多個執法機構，共同探討近期針對亞裔的仇視和暴力事件，不過論壇內容不對媒體開放，主辦單位談到如何向聯邦政府反映亞裔社區的需求。

全美亞裔商會總會長董繼玲（Chiling Tong）說：「我們告訴白宮，我們跟白宮一直在溝通，就是說目前我們的情況是甚麼，跟執法部門也是一直在溝通，包括司法部，包括美國聯邦調查局，還有聯邦檢控官辦公室，就是我們要了解他們是怎麼樣的能夠來，跟我們一起合作，跟社區合作，包括歧視、職場歧視、霸凌、社區安全跟仇恨犯罪。」

目前亞裔面臨的仇恨犯罪威脅有很多不同的形態，應對的情況也不一樣，包括聯邦司法部、聯邦調查局（FBI）和聯邦檢控官都表示，嚴肅看待仇恨問題，聯邦司法部設有專頁，關注仇恨事件並接受線上舉報，網址：http://justice.gov/hatecrimes

由於FBI的職責包括收集情報，向聯邦通報除了可以展開聯邦調查，更有助於評估有關威脅的嚴重性，進而影響到執法政策。

董繼玲說：「當然在緊急的情況之下，我們馬上要打911，然後等到我們覺得說，這個情況目前我們可以處理了，但是我們也需要跟執法部門報告，尤其是FBI。」

根據全美亞裔商會，針對亞裔商家在疫情期間所做的調研發現，受訪商家受到仇恨犯罪所害的比例很高。

董繼玲說：「目前所報告的犯罪仇恨，反亞裔仇恨，36%是發生在商業地區，所以這個比例是相當相當的高，另外，每3位亞裔女性的商家，就有一位遭到反亞裔仇恨的經驗，那這個比例是非常非常的高。」

有很多華裔民眾擔心，如果通報仇恨案件，屆時必須出庭，會暴露身分，有關注組織在論壇中表示，不管是刑事案件或民事案件，需要受害人出庭的機會不大，以刑事案件來說，FBI接獲通報會展開調查，如果案件最終獲得聯邦檢控，未必會真正進入庭審，因為在出庭之前，控辯雙方可能已經達成認罪協議。

至於民事案件方面，則有九成的情況在庭外和解，例如被告賠償或做出改變，民眾不必擔心作證問題而不敢通報。

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