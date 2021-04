美國新型肺炎死者殮葬費補貼今起接受申請

【KTSF 江良慧報導】

美國的疫苗進度理想,拜登政府表示,到這個星期完結時,全國會有接近一半成年人接種了至少第一劑疫苗。

白宮的官員表示,美國在上星期六總共接種了460萬劑疫苗,打破單日接種疫苗的記錄,之後在星期日又接種了360萬劑,令過去一個星期,平均每天接種量達到310萬劑,目前已經有超過45%成年人至少接種了一劑疫苗,有28%的成年人更是已經接種了完整疫苗。

但與此同時,全國每天就有7萬宗新症,回到去年夏季病例急升的水平,而當中密歇根州是全國人均每天感染個案最多的州分,每天新症接近7,400宗,接近該州去年12月,每天超過8,300宗新症的記錄。

州長和衛生官員都要求白宮增加疫苗的供應,不過聯邦疾控中心(CDC)總監就表示,密歇根州當下應該實施居家抗疫,而不是增加疫苗數量,因為疫苗要產生效力還需要等一段時間。

另外,聯邦緊急事故管理局(FEMA)早前宣布一個殮葬援助計劃,為每個新型肺炎死者提供殮葬費補貼,每宗個案最多可以獲得9千元,而每次申請,最多可以獲發放35,500元,新計劃周一正式推出,第一天就收到數以千計的電話,令系統不勝負荷出現故障,FEMA因此呼籲致電的民眾耐心等候。

要符合資格獲得補助,患者必定要在去年1月20日後在美國本土或美國屬地過世,死亡證上的致死原因也要列明是新型肺炎,或者是類似新型肺炎的症狀。

死者可以不是公民,甚至不是合法居民,但申請補貼的人,就要有合法的身份,美國至今有超過56萬人死於新型肺炎。

