美國國務卿布林肯批評中國於新型肺炎爆發初期不合作,導致疫情失控惡化。

布林肯接受全國廣播公司訪問時指,中國在疫情初期未有做自己知道應做的事,讓國際專家掌握實時資訊,給予真正的透明度,因此疫情失控得更快,後果變得更差。

他又指疫情特別顯出有需要建立更強健的全球衛生安全體系,讓各方承諾致力加強透明度和分享資訊,亦即要加強和改革世界衛生組織。

布林肯又提到台灣及新疆的問題,警告北京勿對台動武,又指全球應一致譴責打壓維吾爾族人等行徑。

