影評：《墮雪少女》看滑雪新秀成為教練獵物

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個年輕滑雪運動員在追尋夢想的時候,卻也遇上苛刻,並對她性侵的教練。

15歲的高中生Lyz,考進阿爾卑斯山的一間運動學校,開始嚴峻的訓練,目標是成為法國國內頂尖的滑雪選手。開始時身手生疏,對嚴厲的前運動員教練Fred 欣賞卻也感到害怕。而Lyz 的父母分離之後,母親更是搬到法國南部城市居住。Lyz 唯一的依靠,其實就也是教練Fred。教練對Lyz 的態度,從嚴厲到苛刻,直接打擊Lyz 的自信。但是在滑雪場上逐漸取得的勝利,也令到她對教練完全聽命。正也是這樣,當教練對她性侵的時候,Lyz 一瞬間也被混淆的思緒困擾。而她卻也似乎接受這是達到成為專業運動員的路上,可能需要接受的犧牲。

飾演少女運動員的Noee Abita,讓觀眾意識到她對發生在她身上的遭遇的多層感受。從喜悅到恐慌,帶大家和她在艱難的環境中,快速的成長 經歷其中的痛。而飾演教練的Jeremie Renier,似乎也將禽獸人性化,將恐怖現實化。

這是導演Charlene Favier 的首部長篇電影,探討的題材是在大家面前,但卻不願意正視的問題。具有權力的人,對他們管轄和監護下的人為所欲為。而脆嫩的新手,也因為要達到成功的目標,也任由這些人左右。這則現代寓言,在#metoo 運動發起之前,也到處不斷上演。演變到目前體壇中類似醜聞不斷,而被揭發的,卻只是卻是發生之中的一小部分。畢竟大家關注的,通常是取得卓越成就員動員的心聲。但是他們之下的,還有多少人的恐怖遭遇沒有被揭發。

《墮雪少女 Slalom》在滑雪場地中的這則故事,讓觀眾了解在看似完美的環境中,也會存在人們肉眼看不見的危機 。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影《Slalom》本周在舊金山Roxie 戲院的虛擬戲院上映。觀眾可以到戲院的網站,買票在家觀看,支持社區戲院。網址是 roxie.com

電影網頁:https://roxievirtualcinema.com/main/slalom

Sexual predators come in all forms in the shadow of the French Alps in “Slalom”

“Screening Room” reviews “Slalom”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://roxievirtualcinema.com/main/slalom

Now streaming on Roxie’s virtual cinema website.