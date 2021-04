聯儲局主席指美國經濟復甦不均 仍有過千萬人失業

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾周四透過視像方式出席國際貨幣基金會(IMF)和世界銀行的會議時指出,美國經濟復甦仍然不均勻,特別是勞工市場,距離全面就業仍然很遙遠。

包維爾稱,美國至今仍然約有過千萬人失業,尤其是低收入的工人,失業率達到兩成,,這種不均衡是非常嚴重的問題。

他又說,全球其他國家接種疫苗的速度比美國慢,因此對全球經濟前景構成風險,至於買債的量寬政策,仍以目前速度繼續進行,直至經濟有實質進展為止。

聯儲局主席又預期,在未來幾個月消費開支會上升,正當美國經濟陸續重開之際,加上供應遇到瓶頸,可能會推高今年的價格升幅,但這個只屬短暫,不足以構成通脹,而促使聯儲局加息來應對。

他又說,美國目前仍然有900萬至1000萬人失業,他們仍需政府的支撐。

