聯儲局主席指美國經濟復甦不均 仍有過千萬人失業

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾周四透過視像方式出席國際貨幣基金會（IMF）和世界銀行的會議時指出，美國經濟復甦仍然不均勻，特別是勞工市場，距離全面就業仍然很遙遠。

包維爾稱，美國至今仍然約有過千萬人失業，尤其是低收入的工人，失業率達到兩成，，這種不均衡是非常嚴重的問題。

他又說，全球其他國家接種疫苗的速度比美國慢，因此對全球經濟前景構成風險，至於買債的量寬政策，仍以目前速度繼續進行，直至經濟有實質進展為止。

聯儲局主席又預期，在未來幾個月消費開支會上升，正當美國經濟陸續重開之際，加上供應遇到瓶頸，可能會推高今年的價格升幅，但這個只屬短暫，不足以構成通脹，而促使聯儲局加息來應對。

他又說，美國目前仍然有900萬至1000萬人失業，他們仍需政府的支撐。

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