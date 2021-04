舊金山市參議會委員會就針對亞裔暴力事件舉行公聽會（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)市參議會公共安全委員會就最近多宗針對亞裔的暴力事件和罪案舉行公聽會,向社區組織和執法部門尋求解決方案。

舊金山的華裔社區組織,包括華人權益促進會、華人進步會、社區青年中心等共同提出的報告指出,在全灣區一共接到931宗針對亞裔的仇恨事件,其中359宗發生在舊金山,即是近四成。

他們提出三個方案,包括在全市成立快速幫助受害人的服務,例如為受害人提供財政、醫療、精神和法律上援助,另外又提出要加強治安,例如社區外展,陪同居民步行等,此外又提出促進亞裔和非洲裔社區組織之間的互相援助。

警方表示,現時全市有一共522名識至少兩種語言的警員,並會增加更多雙語警員,又承諾會追加受害人和社區援助服務,又指匿名報案熱線會有識講中文的人接線,另外他們又指會列出跟進仇恨犯罪或涉及歧視案件的數據。

舊金山警察局局長Bill Scott說:「舊金山跟全國很多城市,針對亞太裔社區的暴力罪案上升,為受害人和家庭帶來創傷,包括恐慌和焦慮,進行日常活動都害怕,這情況很有問題*

警方又指,在去年10月成立的社區聯絡專員,提供不同語言服務,跟社區組織合作打擊罪案,至今處理了57宗有關仇恨和種族歧視案例。

舊金山地檢官就希望尋求撥款,為這類案件的受害人提供專線,隨時查詢法律或社工援助、與其他受害人聯絡的服務,以及緊急援助資金等,另外又指會成立仇恨犯罪專責部門。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。