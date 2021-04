肺科醫生作證指George Flyd死於氧氣水平低

【KTSF 江良慧報導】

明尼蘇達州George Floyd警暴案審訊周四進入第9天,控方傳召的證人是一名肺科專科醫生,他的證供對辯方非常不利。

控方周四第一個證人來自芝加哥的肺科專科醫生,他的供詞直接和令人不寒而慄。

肺科專科醫生Martin Tobin說:「Floyd先生死於低氧氣水平,氧氣水平低的原因是淺呼吸,小呼吸。」

Tobin醫生在庭上解釋,被告和其他警員制服George Floyd在地上時,他體內的氧氣水平急降。

Tobin醫生說:「他被翻身面朝地下,鎖上手扣加上在街上,然後有人跪在他頸上和背上。」

專家證人帶來很多圖表、圖像和有標記的現場照片,他說話時面向陪審團,解釋一些複雜的醫學詞彙,講解為何Floyd面朝下的姿勢會不能呼吸和最後死亡。

Tobin醫生說:「每一下呼吸他都要與街道對抗,與小肺活量對抗,每呼吸一下都要抬高警員的膝蓋。」

他也反駁辯方的主要論點,說Floyd死於本身的慢性疾病和體內的芬太尼毒品。

Tobin醫生說:「若是有芬太尼,你預期看到呼吸頻率是大約10,但現在你可以自己數一數,可以數到的呼吸頻率是22,所以基本上就是說沒有芬太尼在影響他的呼吸中心。」。

