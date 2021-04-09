加州申請失業救濟金人數續升 服務業卻招不到人

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加州申請失業救濟金的人數持續攀升，但是很多服務業卻招不到人，甚麼原因呢？

Marina Manzano在餐館當侍者，因為疫情反覆，被解僱兩次。

根據周四最新失業金申請報告，截至4月3日的一週，全國失業金人數為744,000人，與前一週的數字相同，但是在加州數字卻急速攀升，並且遠遠超過其他州，上星期就有145,367人申請失業金。

勞工律師說，有75%以上申請失業金者，都是被解僱起碼兩次或三次，業者表示很難留住員工：「你把人找回來，然後又關門，然後又把人解僱。」

隨著經濟重啟，餐館等服務業開始缺人，獵頭公司說，有一百多個餐館職缺，但是沒人申請，其中一個主要原因是服務業的工資可能比失業救濟金還少，一年不到3萬的工資，繼續領失業金還比較划算。

有業者表示，對經濟其實很不利：「儘管100%重啟，我想還是有很多商業無法想開就開，一個原因就是找不到人。」

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