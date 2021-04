加州申請失業救濟金人數續升 服務業卻招不到人

【KTSF】

加州申請失業救濟金的人數持續攀升,但是很多服務業卻招不到人,甚麼原因呢?

Marina Manzano在餐館當侍者,因為疫情反覆,被解僱兩次。

根據周四最新失業金申請報告,截至4月3日的一週,全國失業金人數為744,000人,與前一週的數字相同,但是在加州數字卻急速攀升,並且遠遠超過其他州,上星期就有145,367人申請失業金。

勞工律師說,有75%以上申請失業金者,都是被解僱起碼兩次或三次,業者表示很難留住員工:「你把人找回來,然後又關門,然後又把人解僱。」

隨著經濟重啟,餐館等服務業開始缺人,獵頭公司說,有一百多個餐館職缺,但是沒人申請,其中一個主要原因是服務業的工資可能比失業救濟金還少,一年不到3萬的工資,繼續領失業金還比較划算。

有業者表示,對經濟其實很不利:「儘管100%重啟,我想還是有很多商業無法想開就開,一個原因就是找不到人。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。