全球多國疫情反彈 感染或死亡人數創新高

【KTSF】

儘管各國陸續開始施打疫苗,但最近多個國家疫情反彈,感染或死亡人數錄得新高。

印度連續4天新增感染病例突破單日紀錄,周三更錄得超過11萬宗個案,專家指,增長幅度比去年9月首波疫情的峰值還要高,原因是越來越多人開始拒絕保持社交距離,並在公共場合不戴口罩。

包括新德里、孟買和其他數十個城市宣布將實行宵禁,但到目前為止,印度聯邦政府一直拒絕在全國范圍內實行封鎖,僅要求各州決定是否對當地採取限制措施。

印度目前的7天平均日新增超過7萬8千宗,疫情爆發以來全國共錄得1,280萬感染個案,僅次於美國和巴西,雖然目前至少有8500萬印度人注射疫苗,但其中只有1100萬人打完了兩劑。

印度目前為止已出口6450萬劑疫苗,但國內因感染激增,印度現已推遲疫苗的出口。

同時,巴西疫情持續擴散,單日平均死亡人數激增超過4千人,總死亡人數超過34萬,是世界第二高。

由於死亡人數激增,感染情況最嚴重的保羅州的保羅市周三開始大規模處理屍體行動,每天在市政公墓中挖掘600座墳墓,但巴西總統Bolsonaro至今仍強調,不會採取全國范圍的封鎖措施。

由於醫療系統頻臨崩潰,醫護人員周三在聖保羅市政廳前集會,抗議當局抗疫政策消極,據統計,在巴西2.1億人中,只有不到3%接受了兩劑疫苗的接種。

同時,歐洲國家捷克的疫情亦不容樂觀,由於抗疫不力,原部長布拉特尼周三落台,換上疫情爆發至今第4位衛生部長阿倫貝格。

據報導,布拉特尼落台原因之一是,他不願意在歐盟藥品管理局批准之前使用俄羅斯生產的Sputnik-V疫苗,捷克有人口1070萬,一個月前單日新增病例曾高達15,000例,目前降至大約5千例,累計確診病例逾150萬,累計超過27,300人死亡。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。