全球多國疫情反彈 感染或死亡人數創新高

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儘管各國陸續開始施打疫苗，但最近多個國家疫情反彈，感染或死亡人數錄得新高。

印度連續4天新增感染病例突破單日紀錄，周三更錄得超過11萬宗個案，專家指，增長幅度比去年9月首波疫情的峰值還要高，原因是越來越多人開始拒絕保持社交距離，並在公共場合不戴口罩。

包括新德里、孟買和其他數十個城市宣布將實行宵禁，但到目前為止，印度聯邦政府一直拒絕在全國范圍內實行封鎖，僅要求各州決定是否對當地採取限制措施。

印度目前的7天平均日新增超過7萬8千宗，疫情爆發以來全國共錄得1,280萬感染個案，僅次於美國和巴西，雖然目前至少有8500萬印度人注射疫苗，但其中只有1100萬人打完了兩劑。

印度目前為止已出口6450萬劑疫苗，但國內因感染激增，印度現已推遲疫苗的出口。

同時，巴西疫情持續擴散，單日平均死亡人數激增超過4千人，總死亡人數超過34萬，是世界第二高。

由於死亡人數激增，感染情況最嚴重的保羅州的保羅市周三開始大規模處理屍體行動，每天在市政公墓中挖掘600座墳墓，但巴西總統Bolsonaro至今仍強調，不會採取全國范圍的封鎖措施。

由於醫療系統頻臨崩潰，醫護人員周三在聖保羅市政廳前集會，抗議當局抗疫政策消極，據統計，在巴西2.1億人中，只有不到3％接受了兩劑疫苗的接種。

同時，歐洲國家捷克的疫情亦不容樂觀，由於抗疫不力，原部長布拉特尼周三落台，換上疫情爆發至今第4位衛生部長阿倫貝格。

據報導，布拉特尼落台原因之一是，他不願意在歐盟藥品管理局批准之前使用俄羅斯生產的Sputnik-V疫苗，捷克有人口1070萬，一個月前單日新增病例曾高達15,000例，目前降至大約5千例，累計確診病例逾150萬，累計超過27,300人死亡。

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