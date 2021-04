【KTSF】

灣區本地KPIX電視台的記者兩個月內第二次成為新聞主角,他們的新聞攝製隊在舊金山(三藩市)金門公園遇劫,賊人搶走攝影器材後失手,又被接應同黨駕駛的汽車撞倒。

舊金山警方表示,下午1點幾接報,去到Stow Lake Boathouse附近案發現場,KPIX電視台表示,當時一名記者在一名保安陪同下拍攝新聞,警方表示,一名匪徒向兩名受害人噴化學物質,相信是胡椒噴霧,匪徒搶走攝影機。

當保安追著他時,匪徒被同黨駕駛的汽車撞倒,匪徒放下攝影機,乘車逃走,救護人員在現場為兩名事主治療。

電視台表示,兩人並無大礙,匪徒仍然在逃。

警方呼籲市民提供資料,匿名報案熱線是(415) 575-4444,或發短訊至TIP411,抬頭寫SFPD。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。