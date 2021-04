亞裔仇視攻擊事件頻發 武術專家免費教防身術

【KTSF 古琳嘉報導】

亞裔遭仇視和攻擊的事件頻發,不少民眾紛紛關注,該如何自保和防身,有社區組織就發起免費的防身術課程,也有武術專家示範遭遇攻擊時該如何應對。

隨著亞裔社區近期展開全國性的怒吼,愈來愈多人也在思考自己可以做點甚麼?灣區的華星舞蹈團和禪龍功夫學院於是合作,從4月1日起推出公益防身術課程。

華星舞蹈團藝術總監何曉佩說:「除了去遊行,讓我們的聲音被聽到,讓我們的視眾,讓大家知道,我們亞裔不是好惹的,那同時呢,我覺得更重要的一點,我們怎麼保護自己。」

消息一曝光,就有800多人加入活動的微信群,於是禪龍功夫學院每周日開辦免費自衛術教學,在停車場上課,每次有上百人參與。

授課的龍師父分享最基本的防身之道。

禪龍功夫學院于龍振(龍師父)說:「最好的辦法就是逃跑,如果說在沒有辦法的情況下,然後盡量的要保護好自己的頭,頭部以及一些比較容易受傷害的部分,千萬不可以背對著你的對手,這樣的話你根本就不知道對方在攻打你甚麼部位,你同時要保持清醒和冷靜,然後看清對方的動作進行還擊。」

至於還擊又該怎麼做呢?龍師父以紐約一名亞裔男子在地鐵遭非洲裔男子痛毆,以及勒頸的案例,和蕭理師父一起做示範,首先,在一開始遭受攻擊時,龍師父說:「需要站一個站立姿勢,前後腳分開,雙手抱頭的姿勢,然後頭下勾,然後眼睛還需要看到前方,因為這樣我要看對方在甚麼地方,然後當他在我頭部擊打的時候,我要借力要保護頭部,然後同時對其襠部進行還擊。」

由於人的眼部、頸部和襠部是脆弱部位,即使面對人高馬大的攻擊者,該動作可以降低對方攻擊能力,從而有逃跑的機會。

其次,在地鐵事件中,男子遭人從背後攻擊並鎖喉,是他倒地的關鍵,這種情況下要掌握還擊的時機。

龍師父說:「背後鎖喉,這時候他的下巴一直是仰著的,很容易造成大腦缺氧,很快就會暈倒,然後而且他的雙手還在抓住那個鐵把,就更容易被別人把他掐暈,這時候我們應該做得好的辦法,就是把下巴勾下來,盡快地把下巴勾下來,在他沒有完成鎖喉的動作的時候,然後左手雞爪狀擊打其面部,這樣的話可以造成一個聲東擊西的動作,其實我們下一個動作是抓住以後身體往後移,對其襠部進行還擊,這樣的話他應該已經鬆手,如果還沒有鬆手的話,這手抬開,碰,可以對其胸部或者胃部進行打擊,心口部位,然後這個時候就可以逃離現場。」

龍師父目前有視頻教學、親身授課以及線上的教學,讓無法親自上課的人士學習,目前週日的親身授課還有名額。

華星舞蹈團 袁美玲>說:「這個課是不收費的,都是作為公益課給大家,提供一種防範的技巧,其實也是為了整體社會能,自己保護好自己。」

有興趣的民眾,需要透過微信加入群組,搜尋龍師父的微信號:Y9256888888。

