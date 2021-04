【KTSF】

加州參議院撥款委員會在周日的會議中,押後備受爭議的SB 82號州法案,至5月20日再舉行公聽會,到時再決定是否將法案移交全院表決。

SB 82州法案是由代表東灣的州參議員Nancy Skinner提出,建議重新定義某一類的搶劫案,當搶劫案的損失少於950元,而疑犯在犯案過程不涉及致命武器,或者受害人身體沒有受到嚴重受傷,這類案件將會被列為Petty Theft,即是小額盜竊輕罪。

有律師和亞裔社區人士擔心,法案一旦通過,減輕了搶劫罪的判刑和後果,令到尤其長者或比較弱勢的群眾更容易成為犯罪目標。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。