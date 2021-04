眾議長普洛西到舊金山華埠了解華裔疫苗接種情況（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

國會眾議長普洛西周三到東北醫療中心在舊金山的診所,了解診所為華裔社區接種新冠疫苗的計劃,而國會剛通過的美國紓困法案中,包括東北醫療中心的社區診所也將獲得撥款,來擴展疫苗接種工作。

截至目前,東北醫療中心的十個疫苗接種中心已經施打了31,000劑新冠疫苗,東北醫療的疫苗接種工作,疫苗直接來自聯邦政府和舊金山公共衛生局,東北目前每星期平均為4千人接種疫苗。

在1.9萬億元的美國紓困法案中,將有76億撥款給像東北醫療中心的社區診所,東北將在兩年內獲得1,100萬。

東北醫療中心衛生主任戴佰康醫生說:「我們打算用這筆撥款來擴展疫苗接種工作,聘請額外的職員在電話中心,包括提供精神健康和護理方面等服務,我們也打算用撥款來資助流動檢測和疫苗接種工作,把服務帶到有需要的社區中,這筆撥款對照顧和保護脆弱的亞裔長者來說很重要,特別是他們近月來受到仇恨與暴力對待。」」

普洛西表示,自美國紓困法案簽署以來,已經運出2.2億劑疫苗,其中1.7億劑已經施打,而派錢計劃已經送出1.5億張支票,1千億直接進入美國人口袋中。

普洛西說:「我們要確保紓困法案能夠發揮應有的效應,那就是為國人接種疫苗,把錢送入國人口袋中,讓孩童安全回校上課,工作人士安全回到工作崗位。」

普洛西也指出,疫苗接種計劃成功與否,取決於是否容易得到疫苗,和取決於民眾對疫苗是否有足夠的信心,而在救助方案下,撥款60億到全國一千間社區醫療中心,其中10億將撥給加州。

