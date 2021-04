【KTSF】

每日有數以百計的兒童在沒有父母或家人陪同下,成群結隊地偷越美墨邊境來美,美國邊境巡邏員日前就在荒野發現一名被遺棄的10歲男童。

美國邊境巡邏局表示,巡邏員在4月1號,在邊境發現這名10歲的男童獨自在荒蕪的平原上步行,巡邏員下車查問男童,說西班牙語的男童稱,原本與一班人一起來向美國邊境人員自首,但被同行的人遺棄。

片段由美國邊境巡邏局發放,目前不知道男童是如何偷渡來美,現時每日有數以百計的兒童偷越邊境抵達德州南部。

南加州Long Beach市議會周二晚一致通過,將Long Beach會展中心變成這些無證兒童的臨時收容所,這裡可以容納一千名兒童。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved.

