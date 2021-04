遇襲婆婆眾籌破百萬 正委託律師和會計師處理捐款（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

上月17號在舊金山(三藩市)Market街遇襲的謝肖珍婆婆,她家人為她設立的GoFundMe眾籌,捐款已經突破100萬元,謝婆婆的家人表示,正委託律師和會計師處理如何捐出籌得的款項。

3月17號星期三早上,39歲疑犯Steven Jenkins首先襲擊一名83歲越南裔長者,然後在Market街拳打75歲的謝肖珍婆婆,導致她臉部和眼睛受傷。

家人周三表示,謝婆婆最初不能看見,現在視力逐漸恢復,心情也好了許多。

謝婆婆的家人發起GoFundMe眾籌,為老人家的醫藥費以及康復的費用籌款,至今捐款已經超過100萬元,謝婆婆的女婿陳德和上月22號在花園角舉行的反針對亞裔罪行的集會上,表示會捐出這筆善款,支持亞裔社區反歧視反暴力,而當天,謝婆婆的家人也在GoFundMe網站指出,會按照謝婆婆的意願,捐出所有籌得的款項給亞太裔社區,用來打擊歧視亞裔的事件。

謝婆婆的女婿陳德和周三對本台表示,承諾的事一定會做到,他強調未曾收到GoFundMe籌得的捐款,現在律師和會計師正在處理捐出款項的問題,並很快可以公開詳情。

