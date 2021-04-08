遇襲婆婆眾籌破百萬 正委託律師和會計師處理捐款（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

上月17號在舊金山（三藩市）Market街遇襲的謝肖珍婆婆，她家人為她設立的GoFundMe眾籌，捐款已經突破100萬元，謝婆婆的家人表示，正委託律師和會計師處理如何捐出籌得的款項。

3月17號星期三早上，39歲疑犯Steven Jenkins首先襲擊一名83歲越南裔長者，然後在Market街拳打75歲的謝肖珍婆婆，導致她臉部和眼睛受傷。

家人周三表示，謝婆婆最初不能看見，現在視力逐漸恢復，心情也好了許多。

謝婆婆的家人發起GoFundMe眾籌，為老人家的醫藥費以及康復的費用籌款，至今捐款已經超過100萬元，謝婆婆的女婿陳德和上月22號在花園角舉行的反針對亞裔罪行的集會上，表示會捐出這筆善款，支持亞裔社區反歧視反暴力，而當天，謝婆婆的家人也在GoFundMe網站指出，會按照謝婆婆的意願，捐出所有籌得的款項給亞太裔社區，用來打擊歧視亞裔的事件。

謝婆婆的女婿陳德和周三對本台表示，承諾的事一定會做到，他強調未曾收到GoFundMe籌得的捐款，現在律師和會計師正在處理捐出款項的問題，並很快可以公開詳情。

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