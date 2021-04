【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)Mission區周三下午發生致命車禍,有兩人受傷,其中一名汽車司機,送院後傷重死亡。

現場是18街夾Church街,在Mission高中附近,The Citizen App拍攝到的片段可見,一輛汽車翻轉了,汽車司機受重傷,送院後不治,另一名傷者送院治療,沒有生命危險。

警方表示車禍涉及幾輛汽車,警方相信今次車禍與酒精或藥物無關,警方正在調查車禍原因,並呼籲市民提供資料,匿名報案熱線(415) 575-4444,或發短訊至TIP411,抬頭寫SFPD。

