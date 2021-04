拜登稱願為推行基建大計向共和黨人妥協

【KTSF 張麗月報導】

拜登政府推出的兩萬億元龐大基建計劃,共和黨人幾乎一致反對,但總統拜登周三表示,為了執行基建大計,他願意與共和黨人妥協,好過甚麼都不做。

拜登周三表示,就2.3萬億元的龐大基建計劃,他歡迎有誠意的談判,也願意作出妥協,但就不會容忍甚麼都不做。

他的矛頭直指共和黨人,因為幾乎所有共和黨人都一致反對這個基建計劃。

有批評者指,這個基建計劃包含翻新退伍軍人醫院、擴大高速寬頻上網服務,以及推出一些扶貧項目等,這些元素根本不符合傳統的基礎設施定義。

但拜登就說,基建不僅是修橋築路,他又叫共和黨人去問打工一族的人,他們需要甚麼基建去改善生活,而不是一口咬定反對計劃。

拜登也針對搖擺州份的選民,也向溫和派的民主黨人進言,包括西維珍尼亞州聯邦參議員Joe Manchin,Manchin傾向支持提高企業稅到25%,他認為稅率不應提高到28%。

有記者問拜登是否會妥協,拜登就表示歡迎辯論,妥協是無可避免,也肯定會作出修改。

拜登又說,在未來幾個星期,他會聽取兩黨議員的意見。

