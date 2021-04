舊金山地檢官交代近期亞裔遇襲案件檢控進展（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)地檢官博徹思(Chesa Boudin)召開中文傳媒記者會,交代近期亞裔遇襲案件的進展,並講到去年和前年發生兩宗華裔遇襲死亡案件檢控被告的最新消息。

去年5月7號星期四,居住在Felton街夾Colby街的19歲華裔青年Kelvin Chew,在Zoom上完課之後到家外面休息一下,呼吸新鮮空氣,不料遇到兩個賊人企圖搶劫,匪徒開槍,Kelvin中槍死亡。

警方拘捕了亞太裔男子Fagamalama Pasene和非洲裔男子Zion Young,兩人目前都面對謀殺控罪在監獄中候審,舊金山地檢官博徹思談到起訴這宗命案兩名被告的難度。

博徹思說:「我們曾考慮到控告案中開車的疑犯謀殺有可能被法庭否定,不過我的檢控官成功說服法官,准許維持謀殺的控罪,兩名被告在候審。」

這宗命案的審訊原定本月中開審,但博徹思指出受到疫情影響,法院大樓目前只開放四個法庭,大量案件積壓,令審訊不斷延後。

有記者問到兩年前在訪谷區被劫匪打至重傷昏迷的黃奕愛婆婆的案件,黃婆婆遇襲後於去年年初離世,地檢官加控疑犯Kenote Gathron謀殺罪名,案件定於下月5號初審。

博徹思表示,這宗命案與他上任後所承繼的數千宗案件一樣,因為法庭程序加上疫情影響,進度非常緩慢,目前舊金山平均一宗刑事案件需時300日才能結案。

博徹思說:「我了解受害人會感到不滿,社區想知道我的部門如何追究傷害他人的不法分子,被告同樣感到沮喪,因為憲法賦予他們快速審訊的權利。」

另外,博徹思表示,華埠附近洗衣店發生的搶劫以及傷人案,受傷的長者姓郭,3名疑犯周一出庭,法官駁回地檢處繼續扣押疑犯的要求,下令釋放疑犯回家候審,需要戴電子監控器。

至於在Market街涉嫌襲擊兩名亞裔長者的疑犯本星期五初審,法庭准控方要求繼續扣留疑犯。

