鑑於有消息指,有近五成美軍不願接種新型肺炎疫苗,7名民主黨籍國會議員聯署致函總統拜登,要求他採取行動,強制要求軍人接種疫苗。

目前國防部不能強制美軍人員接種新型肺炎疫苗,因為這些疫苗只是獲得聯邦食品及藥物管理局(FDA)授權緊急使用,但如果總統發出豁免令,便可以繞過這個規定,因此7名國會議員去信要求拜登發出豁免令,以便提高接種率。

信中提到,關於疫苗的假資訊,以及對疫苗的質疑,影響到軍中人士不願接種疫苗。

國防部曾公開表示,有大約33%美軍選擇不接種新型肺炎疫苗,但上週有軍官和軍事基地人員指,拒絕接種率可能接近5成,這個差距可能足以影響軍方的備戰能力。

