替寵物植入微晶片 一旦走失有助尋回（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

寵物不小心走失後怎麼辦?日前一個微晶片成功幫一隻丟失的寵物貓找到了主人,一起同「矽谷人道協會」(HSSV),來看看這一隻貓貓的回家之路。

全球首個模範庇護所「矽谷人道協會」,多年來為寵物提供微晶片植入和疫苗接種服務。

日前有工作人員捕獲一隻流浪貓,發現牠性格很溫順,與大部分的野生流浪貓不同,工作人員猜測牠是有主貓,於是嘗試掃描牠身上是否有微晶片,結果令人振奮。

透過微晶片掃描後,獲取了牠主人的聯絡方式,隨後將牠送還主人。

貓主介紹稱,貓貓名叫Bone,兩個月前走失,家人拼命尋找,期間流了很多眼淚,能夠和貓貓團聚,要多得植入的芯片。

矽谷人道協會庇護所獸醫主管Jen Dalmasso醫生接受本台訪問時指出,微晶片技術已經非常成熟,協會提供這一服務已超過20年,操作十分簡單,立即就會生成註冊碼,終身有效。

Dalmasso醫生說:「過程類似於疫苗接種,通過注射針頭植入微晶片,然後將其註射到皮膚下,之後我們使用皮膚掃描儀,就像雜貨店的那種一樣,予以掃描以確保註冊號碼能成功顯示。」

Dalmasso醫生又表示,如果發現捕獲的流浪動物沒有植入晶片,則會允許人領養。

Dalmasso醫生還表示,除了貓狗之外,很多動物都可以植入微晶片,包括兔子、羊和馬。

HSSV的疫苗和微晶片服務現正開放,詳情可以訪問:http://hssv.org/vaccine

