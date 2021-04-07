替寵物植入微晶片 一旦走失有助尋回（視頻）



【KTSF 江良慧報導】

寵物不小心走失後怎麼辦？日前一個微晶片成功幫一隻丟失的寵物貓找到了主人，一起同「矽谷人道協會」（HSSV），來看看這一隻貓貓的回家之路。

全球首個模範庇護所「矽谷人道協會」，多年來為寵物提供微晶片植入和疫苗接種服務。

日前有工作人員捕獲一隻流浪貓，發現牠性格很溫順，與大部分的野生流浪貓不同，工作人員猜測牠是有主貓，於是嘗試掃描牠身上是否有微晶片，結果令人振奮。

透過微晶片掃描後，獲取了牠主人的聯絡方式，隨後將牠送還主人。

貓主介紹稱，貓貓名叫Bone，兩個月前走失，家人拼命尋找，期間流了很多眼淚，能夠和貓貓團聚，要多得植入的芯片。

矽谷人道協會庇護所獸醫主管Jen Dalmasso醫生接受本台訪問時指出，微晶片技術已經非常成熟，協會提供這一服務已超過20年，操作十分簡單，立即就會生成註冊碼，終身有效。

Dalmasso醫生說：「過程類似於疫苗接種，通過注射針頭植入微晶片，然後將其註射到皮膚下，之後我們使用皮膚掃描儀，就像雜貨店的那種一樣，予以掃描以確保註冊號碼能成功顯示。」

Dalmasso醫生又表示，如果發現捕獲的流浪動物沒有植入晶片，則會允許人領養。

Dalmasso醫生還表示，除了貓狗之外，很多動物都可以植入微晶片，包括兔子、羊和馬。

HSSV的疫苗和微晶片服務現正開放，詳情可以訪問：http://hssv.org/vaccine

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