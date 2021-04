台灣調查指工程車滑落分多鐘後列車駛至 司機曾盡力煞車

【有線新聞】

台灣當局首次公開太魯閣號列車失事時片段。片段可見列車駛出隧道數秒,就撞到估計滑落路軌僅一分多鐘的工程車。當局相信,殉職列車司機當時已經盡力煞車。

太魯閣號出軌事發片段首次曝光,見到列車駛出前一段隧道不久,就撞到路軌彎道上的工程車,車頭隨即左傾撞上隧道邊。

運安會指,列車當時車速125公里、並無超速;雖然未知司機是否甫出隧道就煞車,但系統顯示他事發前煞車至少4秒,但只能減速到時速121公里。

運安會主委楊宏智稱︰「他的確有煞,但就是不足以讓他煞停。各位看得到,司機員做了哪些必要的事情,而且他確實有去維護、嘗試著最大的努力,希望這個列車不會有後續的災難,但是很不幸。」

當地傳媒披露的閉路電視片段顯示,工程車當日載著很多輪胎、車上有兩人,與工地負責人聲稱單獨巡視說法不符。調查指,工程車早上9時前進入工地,當時亦有其他車輛在工地移動,顯示工地並非停頓;而工程車的煞車系統曾經改裝。

根據尋回的行車紀錄儀,工程車事發前有啟動,曾經在彎道碰到樹叢,之後翻滾跌落路軌。一分多鐘後太魯閣號駛到,造成災難。

太魯閣號車長袁淳修的骨灰,由台鐵安排的專列運回家鄉台中安葬。同事在月台上呼喊︰「淳修,樹林站到了。任務結束!」專列停靠太魯閣號出發的樹林站,代表袁淳修任務完成。交通部長林佳龍向家屬感謝袁淳修堅守崗位到最後一刻,承諾會盡力爭取最高的撫恤。

