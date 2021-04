越裔夫婦舊金山華埠附近遇襲受傷（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)又再發生亞裔遇襲案件,一個非洲裔男人在華埠附近襲擊一對越南裔夫婦,導致他們受傷需要送院治療。

案發現場是Montgomery街夾Broadway街,警方表示,周日下午3點幾接報到現場,發現遇襲受傷的亞裔夫婦,男事主65歲,他的太太57歲。

警方指出,疑犯講了一些說話,然後就襲擊亞裔夫婦,警方沒有透露疑犯說了些什麼,表示仍未確定案件是否與受害人的種族背景有關。

救護人員將兩名受傷的事主送往醫院接受治療,他們沒有生命危險,疑犯仍然在逃,警方呼籲市民提供線索。

另外周日下午5點左右,舊金山列治文區也發生襲擊案件,警方表示收到市民報警說,兩個少年在金門公園外面,Fulton街夾14 Avenue襲擊一個受害人。

Citizen網站的資料顯示,疑犯在一個巴士站踢一個男人,又向他吐口水,警員後來捉到兩個15歲少年,其中一人是白人,警方抵達現場時找不到受害人,也不知道他的族裔背景,警方將兩名少年送回他們的監護人,並對案件展開調查。

