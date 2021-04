歐洲藥品管理局官員指阿斯利康疫苗與血栓有關

【有線新聞】

歐洲藥品管理局有官員指,阿斯利康疫苗與血栓有關連。英國首相約翰遜認為是否繼續接種阿斯利康疫苗,要由英國監管部門決定。

多國有人接種阿斯利康疫苗後出現血栓,已經暫停接種這款疫苗。

歐洲藥品管理局疫苗部門主管卡瓦萊里接受意大利傳媒訪問時指,阿斯利康疫苗與血栓有清晰關係,但未知引起這種反應的原因,又指接種疫苗的年輕人中出現腦血栓的病例比預期多,局方正努力了解情況,準確找出兩者的關聯。

卡瓦萊里表示,管理局對阿斯利康疫苗的評估遠遠未結束,又指每個國家都應針對不同年齡群組制定接種疫苗的種類。

英國首相約翰遜參觀阿斯利康疫苗成分生產設施時,為藥廠辯護:「我認為民眾最應該做的事就是留意藥品和保健產品監管署的建議,她是獨立的監管機構。這就是藥品和保健產品監管署成立的原因。而她的建議是繼續接種疫苗,完成第一針,再接種第二針,非常、非常重要。」

約翰遜強調對國民最好的事就是全民接種疫苗,現時約六成成年國民已經完成接種第一劑疫苗。

