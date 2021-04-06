Cupertino校區恢復親身授課 舊金山總校監延遲退休（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

南灣Cupertino校區周一重開親身授課，另外，舊金山（三藩市）聯合校區總監Vincent Matthews決定延遲退休計劃。

Matthews原本宣布將於今年6月底退休，由於舊金山教育委員會挽留他，Matthews決定擔任校區總監多一年，明年6月才退休。

教委會主席Gabriela Lopez表示，現在是時候專注籌備，讓所有學生可以盡早返回校園上課，另外，穩定校區的財政預算也是當務之急。

Matthews表示會盡全力帶領校區所有教職員，在未來一年多克服困難。

舊金山聯合校區下星期開始會局部重開親身授課，讓小學生以及需要特殊教育的學生有機會重返校園。

南灣Cupertino聯合校區周一重開校園，小學以及初中約一半學生選擇親身上課，有家長表示慶幸子女可重返校園。

家長Ajay說：「他們失去在校園才有的社交學習機會，需要時間重新建立這方面的技能，並與同學共處時，更能學到人生的課題。」

選擇親身上課的學生，每星期到學校上課兩天，到本月稍後時間或到下個月會增加至4天。

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