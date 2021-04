美國有更多年輕人感染新型肺炎變種病毒

【KTSF 江良慧報導】

根據CNN的分析,美國的疫苗接種進度比全球平均快接近5倍,不過美國部分地區近日的新型肺炎個案又再出現上升,令專家更擔心的是,過去比較少受影響的兒童和青少年,都受到一種變種病毒感染。

根據CNN分析CDC的數據,美國在過去一個星期,平均每天接種超過300萬劑疫苗,即每天每10萬人超過900人接種,而全球在同一段期間,平均每天接種1600萬劑,即每天每10萬人,只有大約200人接種。

雖然美國的接種進度理想,但覆蓋面就反而不及一些較遲開始接種疫苗的國家,包括以色列和智利,以色列有過半人口已經接種完整疫苗,智利也有約兩成人口接種完整疫苗,兩個國家都是在美國開始接種疫苗一個星期後才開始接種。

另一方面,流行病學家正擔心,在歐洲導致新症和入院人數急升的B.1.1.7變種病毒,可能也會令美國病例急升。

流行病學家Celine Gounder說:「我們從去年疫情大流行得知,我們的趨勢會比歐洲慢三至四個星期。」

明尼蘇達州有超過740間學校出現這種最先在英國發現的變種病毒個案,密歇根州病例也在上升,隨之而來是,越來越多年輕人要住院,而佛州橙縣官員上月發現,18至25歲年組別確診數字上升。

前聯邦食品及藥物管理局局長Scott Gottlieb說:「我們看到的是地區性感染,在國內各地,特別是未打疫苗年輕人和學齡兒童。」

雖然這個年齡組別比較少受感染,但專家就警告說,面對B.1.1.7變種病毒,年輕人也不能免疫,因為這種變種更具傳染力和會導致更嚴重病情,有研究甚至認為,這種變種可能會更致命。

Baylor醫學院熱帶病學院長Peter Hotez說:「它的行為和我們以往所見不同,在可傳播性方面,在感染年輕人方面,所以我們必須非常認真對待。」

不過好消息是,專家相信現時的疫苗似乎都對這種變種很有效。

與此同時,拜登政府的醫學顧問兼傳染病學專家Anthony Fauci醫生與疾病防控中心(CDC)總監Rochelle Walensky都認為,不能指望夏天到來,天氣轉熱會令疫情放緩,因為去年夏天紀錄到的病例飆升,反映新冠狀病毒有自已一套的演進方式,不同於一般的流感冠狀病毒所表現出來的季節性傳播趨勢,何況病毒有變種,美國目前有5個變種,除了英國、南非、巴西發現的變種病毒株之外,還有加州發生的兩個變種,所以建議大家在這個春天與夏天,都要繼續小心應對疫情變化。

