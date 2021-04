校園和托兒所哪些物件有最高播毒風險

【KTSF】

新冠病毒通常是靠飛沫傳染,但在病毒附著的表面又會怎麼傳播?一項專門針對校園和托兒場所的病毒傳播情況的研究,結果發現那些物體風險最高呢?

談到新冠疫情知道病毒如何傳播,就有助於阻止病毒的擴散,Emory大學就和聯邦疾控中心(CDC)合作,研究病毒在學校和托兒機構之內是如何移動的,結果發現了一個非常重要的高風險來源,那就是偏硬而且是不能滲透的物體,例如工作臺的表面,或是塑膠玩具等.

要避免病毒附著,經常清潔是關鍵,當有感染者接觸到這些物體的表面,經常消毒和清潔有助於阻止病毒的傳播。

不過專家也說,在學校即使每個小時都清潔一次還是不足夠,降低風險最好的方法,就是避免這些物體表面受到病毒汙染,因此戴口罩這些防疫措施,還是防止感染的最佳辦法。

由於兒童尚未有疫苗可以接種,因此學校和托兒機構的防疫措施就更加重要。

