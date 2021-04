約旦前王儲被指勾結外國勢力危害國家安全

【有線新聞】

約旦政府說,國王阿卜杜拉的同父異母弟弟、前王儲哈姆扎沒有被官方軟禁,指控他勾結外國勢力、企圖危害國家安全,並拘捕十多人。哈姆扎的母親就說兒子被誹謗。

約旦副總理兼外長薩法迪召開記者會,指控前王儲哈姆扎及親信,勾結國內反對派及外國組織,計劃危害國家安全。

其中一名與外國情報機構有連繫的男子曾接觸哈姆扎的妻子,提出派飛機協助哈姆扎夫婦離開約旦。薩法迪沒有交代更多計劃詳情,及有哪些國家參與其中。

薩法迪說調查人員截聽哈姆扎等人的對外通訊後,認為他們即將行動,因此當局在適當時機介入瓦解,強調一切以國家安全、穩定為重。行動中拘捕至少16人,包括兩名前高官,將交由國家安全法庭處理。

約旦政府又說,哈姆扎日前聲稱被軟禁並非事實,政府沒有正面回應哈姆扎會否被捕,只是說哈姆扎的同父異母兄弟、國王阿卜杜拉二世正與他對話,希望達成和解,私下處理這樁家事,但哈姆扎不合作。

哈姆扎的生母努爾王后則指事件是一場邪惡的誹謗,她為無辜被牽連的人禱告,期望早日真相大白,還他們一個公道。

沙特阿拉伯國王薩勒曼及王儲穆罕默德,周日致電阿卜杜拉二世,重申沙特支持約旦採取一切措施維護國家安全及穩定。

