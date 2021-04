影評：《哥斯拉大戰金剛》如何摧殘香港

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

好萊塢自黑白電影年代,就對超級大猩猩金剛著迷。之後,從日本來的哥斯拉又給電影人帶來賺錢的機會。最新一部雙獸大戰的故事,本周電影院隆重推出。

印度洋的骷髏島是科學家隱藏金剛的地方。原因是一旦哥斯拉知道金剛在哪裡,就會出現要把牠毀滅,因為哥斯拉會襲擊任何挑戰牠生存的元素。佛羅里達州一個高科技設施,這一天卻似乎無故受到哥斯拉破壞。而科學家也希望將金剛運送到地球地下,可以是金剛永久安全的家。但是科技公司其實想要那裡的能源,來給新研發的武器製造能量,金剛的家面臨破壞。與此同時,科技公司在香港的秘密設施,正等待著這能量元素。哥斯拉因此也到香港一趟,並在那裡和金剛展開生死之戰。

哥斯拉和金剛電影,特效充斥的新版本,好萊塢在過去8年已經推出四部,水準參差不齊。但是過去一年電影業受到疫情衝擊,高成本電影不斷延遲推出。一些等不及的,乾脆直接在串流平台開映。所以一旦可以在大螢幕看這些猛片,卻也帶來一股令人懷念的熟悉感。也就是這樣,最新的這部哥斯拉和金剛電影,由拍慣恐怖片的導演Adam Wingard 指導。其實也就看電影特效,劇情不需要太在乎,更加不需要考量多位實力派演員,在動作片中毫無發揮的餘地。看金剛如何在地下世界玩樂和殺死怪獸;看哥斯拉和金剛如何在海上搏鬥;看兩位大哥如何摧殘香港。

但是令人眼前一亮的,是戲中其中一位女孩。由有聽覺缺陷的年輕演員Kaylee Hottle 飾演,戲中能夠和金剛用手語溝通。但這個元素,也使得這部電影能夠更加確實的反應美國社會的現代面貌,無疑是個值得讚賞的選擇。

《哥斯拉大戰金剛 Godzilla Vs. Kong》娛樂價值高。滿分五分中得四分,值得強力推薦。本周票房應該突破自疫情開始以來的新紀錄,也有望帶動人們重新進入電影院的興趣。觀眾可以在考慮本身的接受程度之後,決定是否已經願意踏入電影院中。電影目前除了在戲院上映,也在串流平台HBO Max 同步推出。觀眾可以選擇到電影院,感受在大螢幕的魅力,或在家中觀看。

電影網頁:https://www.godzillavskong.com/

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.godzillavskong.com/

Now in theatres and also streaming on HBO Max.