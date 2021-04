【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara縣本星期六將會在Gilroy設立疫苗接種站,為農夫接種新型肺炎疫苗,站內會有講中文的工作人員,為有需要的華裔服務。

這個流動疫苗站位於Gilroy高中,地址是West 10街750號,時間是本星期六早上10點到中午12點,到時縣府將派出會講中文的職員在現場協助。

Santa Clara縣表示,農業為該縣帶來可觀的經濟效益,而農民是幕後功臣,疫情期間他們仍然堅守崗位。

聯合農民基金會一項調查顯示,超過1萬名農民受訪者之中,有73%的人希望接種疫苗,但由於農民的工時長以及工作地點偏遠,使他們較不容易得到疫苗,因此縣府特別設立疫苗站,讓更多農民可以接種疫苗。

