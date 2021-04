【KTSF 萬若全報導】

舊金山(三藩市)市長布里德說,到5月中,舊金山將會有80% 16歲或以上的成人接種新冠疫苗。

舊金山已經有46%市民接種第一劑疫苗,82% 65歲或以上市民完成第一劑注射,62%的長者已經接種完整的新冠疫苗,就是打完兩針,這樣的比例居全國之冠。

隨著周四起,50歲或以上人士加入疫苗接種大隊,布里德估計,5月中可以完成接種,但是前提是要有足夠的疫苗。

舊金山在疫情嚴重時期,一天有370個新個案,上個月只有33例,現在只有20人住院,這是疫情爆發以來最低人數。

隨著天氣漸漸暖和,大家迫不急待的出遊或是聚會,下星期五是舊金山巨人棒球隊開打日,將會允許有限球迷進場,官員還是提醒大家,在尚未完全群體免疫前,還是要戴口罩,保持6尺距離。

