奧克蘭越裔家庭遭歹徒入屋打劫 女童目睹過程受驚

【KTSF 萬若全報導】

3月30日晚上10點，奧克蘭（屋崙）一個越南裔家庭遭歹徒入屋強劫，搶走所有的積蓄。

受害家庭是住在奧克蘭Dimond區，根據本地KGO 7號電視台報導，星期二晚上，越裔女事主Roseni跟先生，還有7歲的女兒準備要上床，徒從後院進入，聽到玻璃被打破聲音，Roseni立刻把門鎖上，但歹徒把門踢開，3名蒙面歹徒將她跟先生綁住後搜刮整個房子，歹徒還對男事主施暴，問錢藏在哪裡，其中一名歹徒還威脅，如果不告知錢在哪裡，就要殺他們的女兒。

Roseni的女兒目睹整個過程，受到嚴重的驚嚇，無法入睡，小女孩接受採訪說非常害怕，希望歹徒不要再來。

Roseni說，一名歹徒在她耳朵小聲地說，”我們不會殺你，強暴你，現在新冠疫情，我們沒有工作沒錢，所以才幹這種事”。

歹徒搶走事主家中許多值錢的物品，Roseni說，她住的這條街，已經有3戶被搶。

事主的朋友在網站Gofundme發起籌款，希望能夠幫忙籌集醫藥費，並幫助受害者家庭度過難關。

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