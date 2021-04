奧克蘭越裔家庭遭歹徒入屋打劫 女童目睹過程受驚

【KTSF 萬若全報導】

3月30日晚上10點,奧克蘭(屋崙)一個越南裔家庭遭歹徒入屋強劫,搶走所有的積蓄。

受害家庭是住在奧克蘭Dimond區,根據本地KGO 7號電視台報導,星期二晚上,越裔女事主Roseni跟先生,還有7歲的女兒準備要上床,徒從後院進入,聽到玻璃被打破聲音,Roseni立刻把門鎖上,但歹徒把門踢開,3名蒙面歹徒將她跟先生綁住後搜刮整個房子,歹徒還對男事主施暴,問錢藏在哪裡,其中一名歹徒還威脅,如果不告知錢在哪裡,就要殺他們的女兒。

Roseni的女兒目睹整個過程,受到嚴重的驚嚇,無法入睡,小女孩接受採訪說非常害怕,希望歹徒不要再來。

Roseni說,一名歹徒在她耳朵小聲地說,”我們不會殺你,強暴你,現在新冠疫情,我們沒有工作沒錢,所以才幹這種事”。

歹徒搶走事主家中許多值錢的物品,Roseni說,她住的這條街,已經有3戶被搶。

事主的朋友在網站Gofundme發起籌款,希望能夠幫忙籌集醫藥費,並幫助受害者家庭度過難關。

