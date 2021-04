舊金山龍鬚糖店華裔老闆被搶劫襲擊

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)龍鬚糖店的華裔老闆,上星期光天化日下,在眾多遊客的渡輪大廈遭到賊人企圖搶劫和襲擊。

舊金山龍鬚糖專門店老闆譚建能向本台透露,上星期六大約中午時份,在渡輪大廈開鋪期間,被賊人偷走他櫃台附近的手機,譚先生見狀後叫賊人歸還手機,但賊人一度否認有偷他手機,他於是打算報警。

譚建能說:「(賊人)聽到之後就發怒,一拳打我的左臉,我並沒有大損失,因為最後都拿回手機,也並非有損傷,只不過是被打了一拳,他講了辱罵語言字句,叫我滾回自己國家,但我認為不應該沈默,應該站出來發聲講大家知,舊金山真的有這種事情發生。」

他事後有向警方報告事件,又表示在附近商鋪老闆,跟他翻查閉路電視時,認出該名賊人是個慣犯,在附近有搶劫前科。

譚建能說:「作為一個小商業者,這一兩年經歷很多難題,本身面對生存空間問題,所以才打算離開華埠,去渡輪大廈做短期開鋪,但想不到去到那裡,仍然有歧視問題,令我們雪上加霜,其實很令人概嘆,為何舊金山會變成這樣。」

舊金山警方表示,正在調查案件,並指出未有足夠證據顯示疑犯所為是否構成仇視罪行。

警方指出,單憑疑犯說「滾回你的國家」這句說話,不足以構成仇視罪行,警方表示需要更多資料,並會繼續調查。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。