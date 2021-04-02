舊金山龍鬚糖店華裔老闆被搶劫襲擊

【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）龍鬚糖店的華裔老闆，上星期光天化日下，在眾多遊客的渡輪大廈遭到賊人企圖搶劫和襲擊。

舊金山龍鬚糖專門店老闆譚建能向本台透露，上星期六大約中午時份，在渡輪大廈開鋪期間，被賊人偷走他櫃台附近的手機，譚先生見狀後叫賊人歸還手機，但賊人一度否認有偷他手機，他於是打算報警。

譚建能說：「（賊人）聽到之後就發怒，一拳打我的左臉，我並沒有大損失，因為最後都拿回手機，也並非有損傷，只不過是被打了一拳，他講了辱罵語言字句，叫我滾回自己國家，但我認為不應該沈默，應該站出來發聲講大家知，舊金山真的有這種事情發生。」

他事後有向警方報告事件，又表示在附近商鋪老闆，跟他翻查閉路電視時，認出該名賊人是個慣犯，在附近有搶劫前科。

譚建能說：「作為一個小商業者，這一兩年經歷很多難題，本身面對生存空間問題，所以才打算離開華埠，去渡輪大廈做短期開鋪，但想不到去到那裡，仍然有歧視問題，令我們雪上加霜，其實很令人概嘆，為何舊金山會變成這樣。」

舊金山警方表示，正在調查案件，並指出未有足夠證據顯示疑犯所為是否構成仇視罪行。

警方指出，單憑疑犯說「滾回你的國家」這句說話，不足以構成仇視罪行，警方表示需要更多資料，並會繼續調查。

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