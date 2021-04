數千高科技公司高層聯署譴責針對亞裔仇恨罪案

【KTSF 郭柟報導】

包括灣區在內,全國幾千間高科技公司的亞裔總裁及高層發表聯署信,公開譴責針對亞裔的仇恨罪案,並承諾明年合共捐出1000萬元幫助亞裔社區。

3,400多名亞裔總裁和高層,周四早上在華爾街日報刊登公開信,標題只有一個字「Enough」,代表已經受夠針對亞裔的仇恨。

Zoom Doordash公司的亞裔行政總裁,以及Youtube、Yahoo公司的亞裔創辦人等都有份簽署。

有份發起聯署行動的朱浩然(Justin Zhu)是舊金山(三藩市)高科技公司Iterable的行政總裁,他認為全國多年來都沒有重視亞裔被歧視的問題,直至阿特蘭大按摩院槍擊案,導致6名亞裔死亡後,是一個令人憤怒的警號,必須採取行動譴責。

朱浩然說:「為了這個事情我自己,家人都是感覺到害怕和傷心,就是覺我很多不公平事情,為甚為不解你想到美國人,不是想到我們(亞裔)。」

聯署信內文指出,他們作為亞裔商業領袖,已經不至一次感到疲倦、憤怒和害怕,每日見到又一宗亞裔被暴力襲擊的案件,擔心親友的安全,出街會有危險,他們不希望再活在恐懼中,呼籲大家團結,終止針對亞裔的暴力。

因此他們承諾,明年會合共捐出1000萬元,幫助亞太裔社區組織,又指會成立亞太裔應對小組,為亞太裔僱員,尤其是女性,提供一個安全的工作環境,能夠舉報歧視或滋擾案例等。

