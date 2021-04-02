數千高科技公司高層聯署譴責針對亞裔仇恨罪案

【KTSF 郭柟報導】

包括灣區在內，全國幾千間高科技公司的亞裔總裁及高層發表聯署信，公開譴責針對亞裔的仇恨罪案，並承諾明年合共捐出1000萬元幫助亞裔社區。

3,400多名亞裔總裁和高層，周四早上在華爾街日報刊登公開信，標題只有一個字「Enough」，代表已經受夠針對亞裔的仇恨。

Zoom Doordash公司的亞裔行政總裁，以及Youtube、Yahoo公司的亞裔創辦人等都有份簽署。

有份發起聯署行動的朱浩然（Justin Zhu）是舊金山（三藩市）高科技公司Iterable的行政總裁，他認為全國多年來都沒有重視亞裔被歧視的問題，直至阿特蘭大按摩院槍擊案，導致6名亞裔死亡後，是一個令人憤怒的警號，必須採取行動譴責。

朱浩然說：「為了這個事情我自己，家人都是感覺到害怕和傷心，就是覺我很多不公平事情，為甚為不解你想到美國人，不是想到我們（亞裔）。」

聯署信內文指出，他們作為亞裔商業領袖，已經不至一次感到疲倦、憤怒和害怕，每日見到又一宗亞裔被暴力襲擊的案件，擔心親友的安全，出街會有危險，他們不希望再活在恐懼中，呼籲大家團結，終止針對亞裔的暴力。

因此他們承諾，明年會合共捐出1000萬元，幫助亞太裔社區組織，又指會成立亞太裔應對小組，為亞太裔僱員，尤其是女性，提供一個安全的工作環境，能夠舉報歧視或滋擾案例等。

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