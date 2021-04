【KTSF 韓千繪報導】

使用谷歌地圖作為導航系統的朋友,您要留意一下了,因為傳統上導航系統會直接為您規劃最快,可以到達目的地的路線,而谷歌年底推出的最新導航系統,是要為您規劃最省油的「綠色路線」。

谷歌表示,當您輸入您的目的地,導航系統就會很快自動計算出最省油的路線,算法考慮到了多種因素,比如說上坡下坡,坡度多少,堵車的嚴重程度,算法的基準是保障最佳環保路線。

不過您也不必過分擔心只考慮環保而耽誤了您的行程,這個程序會和其他路線比較,在車程時間差不多的情況下,才優先為您規劃可以省油減排的「綠色路線」,當「綠色路線」會大幅延遲您的到達時間時,應用程序會向您顯示其他的路線,以供選擇。

新的應用程序有望在年底問世。

