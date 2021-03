【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西市中心今年2月的一起命案,警方逮捕了3名嫌犯,其中一人是未成年人士。

被逮捕的是20歲的Nathaniel Talivaa和23歲的Jenevee Pritchard,還有一個未成年人士,3人都是聖荷西居民。

警方表示,今年2月9日凌晨兩點多,接報東Santa Clara街1400號路段有人臥倒在地,到場後發現48歲的越南裔男子Tong Nguyen身中最少一槍,當場死亡。

3名嫌犯將被控謀殺案,並加控幫派犯罪。

