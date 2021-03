數百跨境女童抵聖地牙哥收容所等待申請庇護

【KTSF】

數百位跨越美墨邊境希望申請庇護的無證女童,從周末開始一直到本周三,陸續會被安置在南加州聖地牙哥,當地的情況如何呢?

剛剛過去的星期天,有500名左右的無證女童和少女抵達聖地牙哥,接待義工表示,這些孩子都非常有禮貌。

聖地牙哥的會議中心將會作為這些無證人士的收容所,一直運作到7月15日,除了第一批無證人士周末期間抵達,周一有另一批,周三還會再有共約500人左右來到收容所容身,等待她們申請庇護的作業程序。

聯邦衛生福利部官員稱,預期每個人會在收容所會待30至35天時間,當地的社區組職South Bay社區服務將負責協調來照顧這些孩子,有關的開銷將由聯邦報銷。

義工指出,目前來到這裡的無證孩童,優先要務就是聯繫她們的家人,而這也是他們冒險來美的主要目的。

來到聖地牙哥會議中心的這些孩童,將在收容所接受健康檢查,並有時間娛樂,做好適應美國生活的準備。

義工表示,他們以聖地牙哥能接待這些孩童為豪。

當前有數以千計的無證兒童持續前來美墨邊境,多數人到達德州,聯邦政府也派遣大批人力,前往當地處理有關業務,以縮短這些孩童在邊境保護局的設施所需要帶待的時間。

