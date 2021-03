華人特殊兒童之友在東灣總部為特殊兒家庭施打新冠疫苗

【KTSF 萬若全報導】

華人特殊兒童之友(FCSN)跟阿拉米達縣衛生單位爭取到直接在中心為特殊人士及家人施打新冠疫苗。

疫苗注射站是位於FCSN東灣佛利蒙總部,FCSN服務數百位家有特殊兒的家庭,其中大部分是亞裔家庭。

副會長陳慧明說,直接在中心替會員及家人注射疫苗,主要原因是很多特殊兒對針有恐懼感,最好在他們熟悉的環境下注射疫苗。

陳慧明說:「因為我們的服務族群非常怕打疫苗,很怕打針,他們也不會上網預約,還有說他們對不熟悉的環境,非常懼怕,所以我們能爭取他們經常來的地方,華人特殊兒童之友中心跟旁邊的教會一起在這裡舉辦注射疫苗,讓他們很安心。」

去年初疫情席捲灣區,灣區在3月開始實施居家令,當時FCSN迅速作出了反應,調整服務方式,通過遠程恢復家庭支持服務,同時為了滿足部分家庭的成年人需要繼續工作,孩子無人照顧的需求,FCSN也為一些兒童提供托兒或課後項目。

