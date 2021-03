【KTSF 江良慧報導】

舊金山(三藩市)星期日有一批人駕車舉辦非法汽車雜技表演。

這一批人車輛一度癱瘓13街夾101號行車天橋下的Folsom街一帶,據現場片段顯示,附近的司機被迫停車等待,而參與非法表演的汽車就不停地上演高速打轉,有十幾人不顧危險近距離圍觀。

有目擊者稱,警察很快到達現場,人們隨即四散,目前為止舊金山警方尚未發布任何人被逮捕的消息。

