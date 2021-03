【KTSF 黃恩光報導】

去年10月,舊金山(三藩市)一個Muni乘客被人從巴士的後門扔出車外,受害人頭部著地,腦部嚴重受傷,至今仍然在醫院留醫,案中疑犯最近向警方自首。

警方資料顯示,疑犯是19歲舊金山居民Epriece Collins,他上星期四在Mission分局自首。

案發時與他在一起的女人,警方也已經認出,希望她提供更多有關案件的資料。

警方表示,去年10月3號下午兩點幾,一輛Muni 14號巴士在Mission夾Duboce街停站時,一名44歲拉美裔男乘客失去平衡跌倒,司機叫了救護車並要求所有乘客下車,當等待救護車時,疑犯返回巴士裡面,將男事主從後門扔出車外,事主頭著地,腦部嚴重創傷,至今仍然需要住在醫院。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。