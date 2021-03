Santa Clara縣設流動疫苗車助難以外出居民接種疫苗

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara縣在縣府與私人企業合作下,設立一輛流動疫苗車,去到不同的社區,為難以外出的居民接種新型肺炎疫苗。

大約半年前,Bloom Energy公司與Santa Clara縣的醫院、伊利諾伊大學以及矽谷企業合作,設立一輛流動檢測車,在縣內提供新型肺炎檢測,而參與計劃的矽谷企業,為每人每一個測試捐出了5元,集少成多,現在有一筆可觀的資金,投入將這輛流動檢測站化身成為流動疫苗站。

Santa Clara縣衛生局官員Marty Fenstersheib醫生表示,這輛流動疫苗車可以去到縣內不同地區,為行動不便,或有高危健康問題的人士接種疫苗。

Fenstersheib說:「將疫苗帶進社區,是我們應該做的,那些不能外出的人,或者高危人士,這輛車可以到達他們的家,為他們接種疫苗。」

緊急救援人員會駕駛這輛流動疫苗車到長期護理院舍,以及接種率極低的社區,為居民接種疫苗,縣衛生局也呼籲所有居民,如果輪到你接種疫苗,就應該盡快預約,Santa Clara縣目前為1A和1B階段,以及16歲到64歲有特定高危健康問題的人士,以及殘障人士接種疫苗。

根據加州的時間表,本周四4月1號開始,年滿50歲人士可以預約接種疫苗,4月15號開始,會開放給所有16歲或以上人士在Santa Clara縣居住或工作的人士,可上網http://sccfreevax.org,查看什麼時候可以預約接種疫苗,請瀏覽:https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/COVID19-vaccine-information-for-public.aspx#appointment

