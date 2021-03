【KTSF】

東灣Contra Costa縣周二宣布,該縣所有16歲或以上居民即日起合資格接種新型肺炎疫苗,成為加州首個讓所有成年人接種疫苗的縣。

Contra Costa縣府把合資格接種新型肺炎疫苗的人士擴大至所有16歲或以上的居民,較州政府定下的4月15更早,部分原因是獲得聯邦政府更多的疫苗供應。

Contra Costa縣上周也提早讓50歲或以上人士接種疫苗。

有意預約接種疫苗的人士,可致電:(833) 829-2626,或瀏覽:cchealth.org/coronavirus

需要協助親友預約的人士,請瀏覽:https://www.coronavirus.cchealth.org/appointment-guide

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。