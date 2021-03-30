George Floyd警暴命案 前警員被控謀殺案開審

【KTSF 江良慧報導】

明尼蘇達州非洲裔George Floyd警暴案，涉案的明尼亞波利斯前警察Derek Chauvin被控謀殺案件周一開審。

案件正式開審，控辯雙方先後發表開場白，主控官首先播放由目擊者拍攝到的9分29秒片段，看到Floyd被被告Chauvin跪頸，制服在馬路。

主控官說，被告當時一直跪著Floyd的頸，甚至是Floyd沒有脈搏後，他仍然不站起來，主控官對陪審團表示，所以Floyd的死是兇殺案。

他說，Floyd的情況，也和因為缺氧而死的人的模式吻合，就是在他失去知覺的時候，不再呼吸時，可以看到他不受控地抖震。

之後輪到辯方律師Eric Nelson發表開場白，根據他描述，當時Floyd拒捕，在場警員一番扭打才把他拘捕，也因此有必要使用武力，而被告所做的，也只是根據他的訓練，過去多年來一直在做的事。

辯方律師更表示，Floyd被捕時身藏毒品，但為免警方發現，於是他把毒品生吞，而他是死於心率不正，這是由於高血壓、冠心病，和他吞食了安非他命和芬太尼，和腎上腺素上升所導致。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。