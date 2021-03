George Floyd警暴命案 前警員被控謀殺案開審

【KTSF 江良慧報導】

明尼蘇達州非洲裔George Floyd警暴案,涉案的明尼亞波利斯前警察Derek Chauvin被控謀殺案件周一開審。

案件正式開審,控辯雙方先後發表開場白,主控官首先播放由目擊者拍攝到的9分29秒片段,看到Floyd被被告Chauvin跪頸,制服在馬路。

主控官說,被告當時一直跪著Floyd的頸,甚至是Floyd沒有脈搏後,他仍然不站起來,主控官對陪審團表示,所以Floyd的死是兇殺案。

他說,Floyd的情況,也和因為缺氧而死的人的模式吻合,就是在他失去知覺的時候,不再呼吸時,可以看到他不受控地抖震。

之後輪到辯方律師Eric Nelson發表開場白,根據他描述,當時Floyd拒捕,在場警員一番扭打才把他拘捕,也因此有必要使用武力,而被告所做的,也只是根據他的訓練,過去多年來一直在做的事。

辯方律師更表示,Floyd被捕時身藏毒品,但為免警方發現,於是他把毒品生吞,而他是死於心率不正,這是由於高血壓、冠心病,和他吞食了安非他命和芬太尼,和腎上腺素上升所導致。

