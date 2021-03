調查指加州最安全城市是東灣Danville

【KTSF 梁秋玉報導】

一份新的調查發現,加州最安全的城市是灣區的郊外小鎮Danville。

根據居家安全公司Safewise的最新調查發現,灣區郊外小城市Danville是加州最安全的城市,而且該市的學校和就業情況在灣區排名也都靠前。

不過房地產網站Zillow顯示的Danville獨立房屋價格,通常都要200萬元左右,此外,聯邦調查局(FBI)的數據也顯示,該市的罪案率要比加州其他城市低很多。

南加州橙縣的Rancho Santa Margarita市的罪案率僅次於Danville,是加州第二安全的城市,去年兩個城市的財產犯罪都是296宗,不過Danville今年的暴力犯罪率是每千人只有0.5宗,而過去3年,Rancho Santa Margarita市平均每一千人中,犯案機率只有0.7宗。

這些安全的小城市,通常也是最難買屋的地區,因為房價較貴,而排名進入前10名的加州最安全城市,大多數都在南加州橙縣Mission Viejo周邊地區。

北加州除了Danville,就只有位於沙加緬度和太浩湖之間的小鎮Lincoln進入前10名。

Safewise過去3年調查了15,000名美國人,當中約五成人最擔心包裹被盜,大約四成人害怕遇到財產盜竊時遭到匪徒攻擊。

調查還發現,在家安裝防盜攝錄系統的人呈上升趨勢,反而傳統的保安措施,包括手槍、看門狗,以及門窗裝鐵欄等都在呈下降趨勢。

此外,財產犯罪和暴力犯罪也擊敗新冠肺炎疫情,成為當下最令人擔憂的問題。

