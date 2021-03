交通部長布蒂吉談美國基礎建設計劃

【KTSF 韓千繪報導】

總統拜登內閣交通部長布蒂吉周一與記者會面,談及美國基礎建設計劃。

現年38歲的前印第安納州南本德市市長布蒂吉,被拜登政府任命為聯邦交通部長,他周一闡述了基礎建設計劃,一開始他就談到了綠色能源的話題,布蒂吉希望不僅僅是修路造橋搞好基礎建設,也希望用一種更能關注氣候的方式來興建。

布蒂吉曾公開承諾,到2050年,將使美國實現氣候中性目標,他主管的交通部是推動環保型經濟的關鍵部門之一,交通部主管航空公路以及其他公共交通,這些都是破壞氣候的二氧化碳排放量最大的領域。

關於基建計劃的費用來源問題,布蒂吉重申他將遵守拜登總統的承諾,不會對任何年收入在40萬美元以下的人加徵稅款,在接下來的幾天裡,還將有更多如何籌集資金的消息。

拜登今年1月上任後,首先讓1.9萬億元的新冠紓困法案過關,他的下一個目標則是推出價值3萬億元的龐大振興方案,第一部分的重點就是國內道路、橋樑重建、鄉村地區寬頻網路等基礎建設改革。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。