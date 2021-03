【有線新聞】

白宮指,美國總統拜登目前沒有計劃與北韓領袖金正恩會面。

白宮發言人在例行記者會上被問到,拜登政府的對朝政策會否包括與金正恩坐下來對談,發言人說拜登的做法會與上屆政府有很大分別,拜登無意與金正恩會面。

美朝關係在拜登上任後漸趨緊張,華府早前表示曾透過多種渠道接觸平壤,但未獲回應。

北韓則在日前試射兩枚導彈,並批評美韓聯合軍演對朝鮮半島構成威脅。

