消息指李宇軒還柙小欖 胞妹批當局沒交代去向

消息指,十二港人案其中一人李宇軒還柙在小欖精神病治療中心。李宇軒妹妹表示很擔心,認為是對哥哥的精神折磨,批評當局從沒交代哥哥情況。懲教署回覆指會按在囚人士意願是否通知親友羈押地點。

李宇軒回港至今一周,還柙在哪裡?家屬曾向警方及懲教署查詢,答覆是「不清楚、無此人」。

消息指,他正在小欖精神病治療中心單獨囚禁,由俗稱「神秘組」的懲教人員看管,這組人專門看管重要案件的污點證人。

李宇軒妹妹Beatrice說︰「非常擔心,無論是他本身精神健康是好或壞,困在那裡都是一種精神上的折磨,跟外界再次斷絕聯絡。很諷刺,為何自己家人回港還是在內地都是跟大家一起看報道,知道他在哪裡,為何無人通知我們?」

妹妹說李宇軒回港當日,警方錄完口供,家屬委託律師才見到他一面。李宇軒當時說自己毋須律師協助,其後到他被起訴,家屬亦收不到通知。

Beatrice說︰「不相信他自願拒絕律師,原因是當初有家書寫回來,說香港律師的安排交由我們處理,不可能回來卻拒絕我們的律師。」

懲教署指會按照既定程序,詢問新收納在囚人士是否需要通知親友其羈押地點,如在囚人士拒絕透露,署方會按照其意願處理,隨後亦可提出通知安排或透過信件知會親友。

